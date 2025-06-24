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В Китае запретили будить гостей отеля с помощью красных панд

Отель в Чунцине прославился необычной услугой: по утрам гостей будили красные панды, которые заходили в номер и забирались на кровать. Но теперь местные власти приказали прекратить такую практику.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Китайский курортный отель Lehe Ledu Liangjiang Holiday Hotel в Чунцине был вынужден прекратить одну из своих самых необычных и популярных услуг — пандо-будильники. Ранее по утрам в номер гостя приносили красную панду, которая свободно перемещалась по комнате и даже могла забраться к человеку в постель.

Многие туристы заселялись в отель исключительно ради этой услуги — в отзывах гости писали, что специально приезжали ради общения с милыми и пушистыми животными, не вставая с кровати.

Однако местное лесное управление потребовало от администрации отеля прекратить такую практику. Причина — потенциальная опасность как для людей, так и для самих панд. Эксперты напомнили, что красные панды занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид, и подобное обращение с ними может нанести вред их физическому и психическому состоянию.

Представители отеля пока не прокомментировали решение властей, но услугу с пробуждением временно не оказывают.

Красные панды — не родственники больших панд, а представители отдельного семейства, обитающие в горных лесах Китая, Непала и северной Индии. Из-за потери среды обитания и браконьерства популяция этих животных стремительно сокращается.