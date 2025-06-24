В Китае запретили будить гостей отеля с помощью красных панд

Однако местное лесное управление потребовало от администрации отеля прекратить такую практику. Причина — потенциальная опасность как для людей, так и для самих панд. Эксперты напомнили, что красные панды занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид, и подобное обращение с ними может нанести вред их физическому и психическому состоянию.