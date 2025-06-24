Прощание с Валентиной Талызиной началось в Театре Моссовета

В фойе Театра Моссовета установлен портрет актрисы, окруженный белыми розами. Проститьсяс Талызиной пришли десятки людей, в том числе художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, заслуженные артисты РФ, народные артисты РФ и многие другие.
После завершения церемонии тело актрисы будет предано земле на родственном захоронении Ваганьковского кладбища.
Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. Как рассказали ТАСС в пресс-службе театра, актриса умерла у себя дома после продолжительной болезни. Впоследствии источник ТАСС, близкий к окружению Талызиной, сообщил агентству, что причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание.