Прощание с Валентиной Талызиной началось в Театре Моссовета

Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. Как рассказали ТАСС в пресс-службе театра, актриса умерла у себя дома после продолжительной болезни. Впоследствии источник ТАСС, близкий к окружению Талызиной, сообщил агентству, что причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание.