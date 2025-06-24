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Прощание с Валентиной Талызиной началось в Театре Моссовета

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной началась в Государственном академическом театре имени Моссовета, передает корреспондент ТАСС. Прощание проходит на Основной сцене театра.

Источник: РИА "Новости"

В фойе Театра Моссовета установлен портрет актрисы, окруженный белыми розами. Проститьсяс Талызиной пришли десятки людей, в том числе художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, заслуженные артисты РФ, народные артисты РФ и многие другие.

После завершения церемонии тело актрисы будет предано земле на родственном захоронении Ваганьковского кладбища.

Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. Как рассказали ТАСС в пресс-службе театра, актриса умерла у себя дома после продолжительной болезни. Впоследствии источник ТАСС, близкий к окружению Талызиной, сообщил агентству, что причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание.