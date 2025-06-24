В СНГ разрабатывают программу по созданию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы

Участие в мероприятии приняли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета СНГ. Участники заседания рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту комплексной программы, внесли в него ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над проектом документа и провести следующее заседание рабочей группы в июле 2025 года.