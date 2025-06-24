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В СНГ разрабатывают программу по созданию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по разработке проекта комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств — участников СНГ, состоялось в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Источник: Исполком СНГ

Участие в мероприятии приняли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета СНГ. Участники заседания рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту комплексной программы, внесли в него ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над проектом документа и провести следующее заседание рабочей группы в июле 2025 года.

Проект документа разрабатывается в соответствии с концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств — участников СНГ от 29 ноября 2024 года.