В СНГ разрабатывают программу по созданию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы

Участие в мероприятии приняли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета СНГ. Участники заседания рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту комплексной программы, внесли в него ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над проектом документа и провести следующее заседание рабочей группы в июле 2025 года.
Проект документа разрабатывается в соответствии с концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств — участников СНГ от 29 ноября 2024 года.