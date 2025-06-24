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Академик Кульчин: человечеству необходимо осваивать ресурсы Мирового океана

По словам вице-президента Российской академии наук, они «во многих отношениях смогут со временем заменить истощающиеся запасы ресурсов суши».

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Суша на Земле может прокормить не больше 10−15 млрд человек, поэтому освоение ресурсов Мирового океана человечеству жизненно необходимо, заявил академик, вице-президент Российской академии наук Юрий Кульчин в ходе президиума РАН, посвященного изучению Мирового океана.

«Суша может поддерживать жизнедеятельность на планете не более 10−15 млрд людей. Поэтому существенно возрастает роль океана, который покрывает 70% поверхности Земли и является хранилищем огромного количества полезных ископаемых, биологических ресурсов, энергии и ее носителей, а также первичного минерального и органического сырья для химической и фармацевтической промышленности», — сказал он.

По его словам, ресурс Мирового океана «во многих отношениях сможет со временем заменить истощающиеся запасы ресурсов суши».

«Изученность Мирового океана на сегодня не превышает 10%. Об Мировом океане мы знаем меньше, нежели о Луне», — отметил академик.

Академик Кульчин отметил, что дальневосточные моря России, Тихий океан и моря Восточного сектора Арктики являются источником огромного количества морских ресурсов, освоение которых позволит России «эффективно решать продовольственную, энергетическую, производственную и транспортную проблемы, стоящие на пути развития Дальнего Востока России и ее арктических регионов».