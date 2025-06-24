Академик Кульчин: человечеству необходимо осваивать ресурсы Мирового океана

«Суша может поддерживать жизнедеятельность на планете не более 10−15 млрд людей. Поэтому существенно возрастает роль океана, который покрывает 70% поверхности Земли и является хранилищем огромного количества полезных ископаемых, биологических ресурсов, энергии и ее носителей, а также первичного минерального и органического сырья для химической и фармацевтической промышленности», — сказал он.