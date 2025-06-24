Ученые научились превращать пластиковые бутылки в парацетамол

Химики из Университета Эдинбурга открыли способ превращать пластиковые отходы в парацетамол с помощью модифицированных бактерий. Результатами поделились в The Guardian со ссылкой на журнал Nature Chemistry.
Как объясняет профессор Стивен Уоллес, парацетамол (или ацетаминофен) сегодня производится из нефти. Но благодаря новой технологии его можно получать из переработанного пластика, например, из бутылок и упаковки.
Ученые использовали пластик PET и с помощью устойчивых химических реакций превратили его в промежуточное вещество. При взаимодействии с бактерией E. coli оно трансформировалось в PABA — ключевой компонент для синтеза ДНК у бактерий. Исследование показало, что в клетках бактерий происходила так называемая реакция Лоссена — крайне редкий для природы химический процесс, который обычно требует агрессивных условий в лаборатории.
Далее ученые добавили в геном E. coli два гена — один из грибов, другой из почвенных бактерий. Это позволило микробам превращать PABA в парацетамол. В результате вся цепочка — от пластикового сырья до готового лекарства — занимала менее суток. При этом выход составлял до 92% при минимальных выбросах.
«Это путь, где биология и химия работают вместе. По отдельности они не могли бы решить такую задачу», — отметил Уоллес.
Пока это лабораторный эксперимент, но исследователи считают, что в будущем технология позволит производить лекарства экологично и без участия нефти.