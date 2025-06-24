Ученые научились превращать пластиковые бутылки в парацетамол

Ученые использовали пластик PET и с помощью устойчивых химических реакций превратили его в промежуточное вещество. При взаимодействии с бактерией E. coli оно трансформировалось в PABA — ключевой компонент для синтеза ДНК у бактерий. Исследование показало, что в клетках бактерий происходила так называемая реакция Лоссена — крайне редкий для природы химический процесс, который обычно требует агрессивных условий в лаборатории.