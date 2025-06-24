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Три десятка остановок заменят в Хабаровске летом

Новые остановки продолжают возводить на маршруте от Комсомольской площади до аэропорта.

Источник: МК

Отметим, нынешним летом в городе планируют заменить три десятка павильонов.

Сейчас полностью готовы объекты на «Площади имени Ленина» и «Главпочтамте». Обустроены павильоны на «Улице Ленинградской» и «Большой».

«Также обустраиваются места посадки на площадях Комсомольской и Славы, на “Театре драмы” и “Научной библиотеке”. Все остановки делаем в едином стиле, комфортные и теплые. Пока ведутся монтажные работы, пассажирам придется потерпеть временные неудобства с отсутствием навесов. Однако скамейки везде стоят», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.

Во избежание случаев вандализма павильоны оборудуют видеокамерами, которые подключат к системе «Безопасный город», добавил Дмитрий Чеверда.

Обслуживать городские объекты будет МУП «Южное».