Три десятка остановок заменят в Хабаровске летом

Отметим, нынешним летом в городе планируют заменить три десятка павильонов.
Сейчас полностью готовы объекты на «Площади имени Ленина» и «Главпочтамте». Обустроены павильоны на «Улице Ленинградской» и «Большой».
«Также обустраиваются места посадки на площадях Комсомольской и Славы, на “Театре драмы” и “Научной библиотеке”. Все остановки делаем в едином стиле, комфортные и теплые. Пока ведутся монтажные работы, пассажирам придется потерпеть временные неудобства с отсутствием навесов. Однако скамейки везде стоят», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.
Во избежание случаев вандализма павильоны оборудуют видеокамерами, которые подключат к системе «Безопасный город», добавил Дмитрий Чеверда.
Обслуживать городские объекты будет МУП «Южное».