Три десятка остановок заменят в Хабаровске летом

«Также обустраиваются места посадки на площадях Комсомольской и Славы, на “Театре драмы” и “Научной библиотеке”. Все остановки делаем в едином стиле, комфортные и теплые. Пока ведутся монтажные работы, пассажирам придется потерпеть временные неудобства с отсутствием навесов. Однако скамейки везде стоят», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.