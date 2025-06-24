Иммунная система атаковала нервные клетки: уфимские врачи спасли мужчину с редким заболеванием

Пациент, работавший на вахте в селе Большеустьикинское, первоначально испытывал слабость, небольшое повышение температуры, а затем онемение и боль в левой руке. Несмотря на ухудшение состояния, он обратился за медицинской помощью только когда потерял способность передвигаться. Медики доставили его в сосудистый центр с подозрением на инсульт.