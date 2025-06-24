Иммунная система атаковала нервные клетки: уфимские врачи спасли мужчину с редким заболеванием

В Уфе спасли 61-летнего мужчину с синдромом Гийена-Барре — редким аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует нервные клетки. Подробности рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Пациент, работавший на вахте в селе Большеустьикинское, первоначально испытывал слабость, небольшое повышение температуры, а затем онемение и боль в левой руке. Несмотря на ухудшение состояния, он обратился за медицинской помощью только когда потерял способность передвигаться. Медики доставили его в сосудистый центр с подозрением на инсульт.
— В ходе динамического наблюдения и лечения состояние пациента ухудшалось: возникло нарушение глотания, речи, нарастала дыхательная недостаточность, — рассказал Рахматуллин.
После консультации с неврологами Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова был заподозрен синдром Гийена-Барре. Для подтверждения диагноза пациента экстренно перевезли в Уфу санитарной авиацией.
Благодаря работе реаниматологов, неврологов, кардиологов и других специалистов, состояние мужчины удалось стабилизировать.
— Им удалось добиться восстановления активных движений в области таза, в стопах и пальцах кистей рук, ясного сознания. Ежедневно проводились тренировки по постепенному отлучению от аппарата искусственной вентиляции легких в пользу самостоятельного дыхания. Сейчас пациент проходит восстановительное лечение, — поведал глава Минздрава Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.