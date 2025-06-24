В Перми задержан подозреваемый в грабеже

В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступило заявление от 30-летнего местного жителя о совершенном в отношении него грабеже.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ночью в квартиру пермяка через окно на кухне проник неизвестный и ударил хозяина по голове. Затем незваный гость похитил сотовый телефон и борсетку, нанес мужчине еще несколько ударов и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого виновника. Это ранее судимый житель Перми 1996 года рождения. Фигурант задержали.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.