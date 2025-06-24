В Перми задержан подозреваемый в грабеже

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ночью в квартиру пермяка через окно на кухне проник неизвестный и ударил хозяина по голове. Затем незваный гость похитил сотовый телефон и борсетку, нанес мужчине еще несколько ударов и скрылся.