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В Перми задержан подозреваемый в грабеже

В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступило заявление от 30-летнего местного жителя о совершенном в отношении него грабеже.

В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступило заявление от 30-летнего местного жителя о совершенном в отношении него грабеже.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ночью в квартиру пермяка через окно на кухне проник неизвестный и ударил хозяина по голове. Затем незваный гость похитил сотовый телефон и борсетку, нанес мужчине еще несколько ударов и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого виновника. Это ранее судимый житель Перми 1996 года рождения. Фигурант задержали.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.