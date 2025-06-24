Среди россиян вырос спрос на свадебные кольца

С 1 по 15 июня 2025 года продажи ювелирных украшений в России выросли на 14% по сравнению с первой половиной мая. Такие данные приводит «Газета.ру», ознакомившись с совместным исследованием ЮMoney и бренда SOKOLOV.
На фоне свадебного сезона количество покупок, а категориях свадебных колец увеличилось на 10% и 8% соответственно. Средний чек на помолвочные кольца достиг 19 400 рублей — это на 14% больше, чем месяцем ранее, и на 34% больше, чем год назад. Средний чек на обручальные кольца составил 25 600 рублей (+27% за год).
В региональном разрезе лидером по продажам помолвочных колец стал Калининград — здесь спрос вырос сразу на 32% по сравнению с первой половиной мая. Далее следуют Воронеж (+12%), Москва (+11%) и Санкт-Петербург (+6%). В категории обручальных колец самые высокие темпы роста показали Екатеринбург (+19%), Москва (+18%) и Калининград (+9%).
На золото приходится половина всех продаж. Наибольшей популярностью пользуются модели без вставок или с лаконичными камнями — природными бриллиантами или фианитами. Отдельно стоит отметить рост интереса к украшениям с жемчугом — традиционным элементом свадебных образов. Общее число покупок таких изделий выросло на 14%, а оборот — на 12%. Наибольшая активность покупателей зафиксирована в Калининграде (+50%), Екатеринбурге (+41%), Казани (+39%), Воронеже (+28%) и Москве (+27%).
Помимо колец, в июне также вырос интерес к другим видам украшений, которые часто дарят на свадьбу. Продажи браслетов увеличились на 20%, колье и подвесок — на 16% и 24% соответственно.