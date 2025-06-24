Среди россиян вырос спрос на свадебные кольца

На фоне свадебного сезона количество покупок, а категориях свадебных колец увеличилось на 10% и 8% соответственно. Средний чек на помолвочные кольца достиг 19 400 рублей — это на 14% больше, чем месяцем ранее, и на 34% больше, чем год назад. Средний чек на обручальные кольца составил 25 600 рублей (+27% за год).