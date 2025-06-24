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МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях в Красноярском крае

Сотрудники службы советуют в это время не выходить из дома без необходимости.

Источник: Аргументы и факты

МЧС предупреждает жителей Красноярского края о надвигающихся опасных природных явлениях.

25 июня ночью в центральных и южных районах края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистые усиления ветра местами 25 м/с и более, а днём ожидаются местами грозы со шквалистыми усилениями ветра до 15−20 м/с.

Сотрудники службы настоятельно рекомендуют не выходить из дома без необходимости и советуют держаться подальше от крыш домов, навесных конструкций и деревьев во время сильного ветра.

Недавно шторм с градом сорвал крышу и раздавил Porshe красноярского депутата.