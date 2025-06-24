В Омской области два пригородных маршрута остались без перевозчика

Сейчас в минтрансе готовятся объявить новый конкурс по поиску перевозчиков. Конкурсная документация на маршрут № 339 предусматривает 28 рейсов в день на четырех автобусах малого класса. На маршрут № 340 — четыре рейса в день на одном малом автобусе.