В Омской области два пригородных маршрута остались без перевозчика

В Омской области без перевозчика остались два популярных пригородных маршрута, следующих в курортную зону: № 339 и 340. Свидетельства об осуществлении перевозок у перевозчика отозвал региональный минтранс, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале ведомства.
Оба маршрута: № 339 (Омск—санаторий «Колос») № 340 (Омск—Малокулачье), несколько последних лет обслуживало ООО «ОмскЭкспрессАвто», возглавляемое Михаилом Локотковым. Однако в минстрансе по результатам проверки соблюдения обязательных требований в сфере перевозок приняли решение свидетельства на маршруты у перевозчика отобрать.
Сейчас в минтрансе готовятся объявить новый конкурс по поиску перевозчиков. Конкурсная документация на маршрут № 339 предусматривает 28 рейсов в день на четырех автобусах малого класса. На маршрут № 340 — четыре рейса в день на одном малом автобусе.
«ОмскЭкспрессАвто» по решению профильного министерства не сможет участвовать в подобных конкурсах целый год.
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