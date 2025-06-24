В Калининграде можно будет подняться на борт легендарного парусника «Мир»

Полюбоваться на грандиозный парусник можно будет в рыбном порту Калининграда. Его размеры впечатляют: 56,1 метра составляет расстояние от киля до грот-мачты, что выше 15-этажного здания. В длину «Мир» вытянулся на 108,6 метра. Всего на нем 26 парусов, общая площадь которых составляет 2,7 тысячи квадратных метров.