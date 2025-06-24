В Калининграде можно будет подняться на борт легендарного парусника «Мир»

Полюбоваться на грандиозный парусник можно будет в рыбном порту Калининграда. Его размеры впечатляют: 56,1 метра составляет расстояние от киля до грот-мачты, что выше 15-этажного здания. В длину «Мир» вытянулся на 108,6 метра. Всего на нем 26 парусов, общая площадь которых составляет 2,7 тысячи квадратных метров.
В российский эксклав парусник придет прямиком из Санкт-Петербурга. Борт будет открыт для всех желающих на протяжении всего фестиваля.
«В 1989 году в Гибралтарском проливе судно развило скорость в 21 морской узел с минимальным количеством поднятых парусов. За это оно получило звание самого быстрого учебного парусника. Всего “Мир” участвовал в 24 парусных регатах», — рассказали в пресс-службе фестиваля «Открытое море».
Помимо посещения парусника, гостей и жителей региона ждет насыщенная культурная программа: различные мастер-классы, концерты, спортивные соревнования и презентации.
Важное уточнение: вход на фестиваль свободный, но требуется обязательная регистрация на официальном сайте, поскольку порт является режимным объектом.