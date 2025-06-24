В Иркутске на дне Ангары нашли урну, бочку и самокаты

В Иркутске фридрайверы очистили дно Ангары от мусора в районе острова Юность. Там активисты, волонтеры и студенты нашли чугунную урну, бочку и детские самокаты. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, такая уборка проходит ежегодно. Потому что важно сохранить окружающую среды и улучшить состояние акватории реки.