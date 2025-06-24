В Иркутске на дне Ангары нашли урну, бочку и самокаты

В Иркутске фридрайверы очистили дно Ангары от мусора в районе острова Юность. Там активисты, волонтеры и студенты нашли чугунную урну, бочку и детские самокаты. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, такая уборка проходит ежегодно. Потому что важно сохранить окружающую среды и улучшить состояние акватории реки.
— Изначально в этом районе ситуация была очень печальной — большое количество мусора, бутылки, матрасы, дорожные знаки, столбы. Сейчас видим положительную динамику — отходов стало меньше, — пояснила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.
За несколько часов участники экологической акции достали со дна: бутылки и пластиковую посуду. Попадались также ножи, скейтборд, весло, арматура, шина и телефон.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Черемховском районе 17-летний подросток утонул в Ангаре.