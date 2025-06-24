Новый эпизод дела Иванова связан с поставками «Русским селом» горошка и томатов

Против экс-замминистра возбуждено два уголовных дела. Одно из них — о растрате более 216 млн рублей в 2015 году, когда он руководил подведомственной Минобороны компанией «Оборонстрой». Тогда организации поручили купить за счет госбюджета два парома для Керченской переправы, что фирма и сделала с помощью греческого офшора за €12,4 млн. Кредитные деньги выделил банк «Интеркоммерц», при этом финансовая организация получила свои средства только через несколько месяцев, когда евро по отношению к рублю значительно вырос. Это привело к тому, что государство потеряло 216 млн рублей.