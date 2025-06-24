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Носков: Самара в будущем намерена наращивать объемы участия в госпрограммах

На заседании, посвящённом отчёту о работе администрации Самары за 2024 год, глава городской администрации Иван Носков заявил о планах увеличить объёмы привлечения внебюджетных средств в рамках государственных программ.

На заседании, посвящённом отчёту о работе администрации Самары за 2024 год, глава городской администрации Иван Носков заявил о планах увеличить объёмы привлечения внебюджетных средств в рамках государственных программ.

По его словам, развитие города должно быть системным и поддерживаться на региональном и федеральном уровнях.

В 2024 году каждому бюджетному рублю удалось сопоставить 1,1 рубля из вышестоящих бюджетов. Однако это лишь первый шаг — руководство Самары ставит амбициозную цель во много раз увеличить данный показатель.

В настоящее время специалисты готовят заявки по 16 различным проектам. Среди приоритетных — участие в программах «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области» и «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».

Всего в регионе реализуется 49 государственных программ, 38 из которых финансируются за счёт средств федерального бюджета.

Активное вовлечение в эти процессы, по мнению администрации, позволит ускорить модернизацию городской инфраструктуры и повысить качество жизни горожан.

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