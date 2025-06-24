МНС напомнило белорусам о налоге за сбор грибов и ягод

Заплатить все же налог сборщикам ягод и грибов придется, если физлицо на эти деньги купило квартиру или машину, потратив свыше 200 базовых величин за год (8400 белорусских рублей в июне 2025-го), когда в качестве источника доходов была указана реализация грибов и ягод. В этом случае налоговой будет проводиться проверка для установления соответствия расходов и доходов.