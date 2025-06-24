МНС напомнило белорусам о налоге за сбор грибов и ягод

Стало известно, нужно ли белорусам платить налог за сбор ягод и грибов в лесу. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
В налоговой отметили, что физлица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, могут свободно без уплаты налогов продавать собранные ими грибы, ягоды, лекарственные растения, орехи и другие лесные дары.
— Доходы от такой продажи не облагаются ни единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц, ни подоходным налогом, — прокомментировали в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области.
При этом и продавать собранные в лесу грибы и ягоды белорусы должны сами, не привлекая третьих лиц. Продажи должны осуществляться на торговых точках на рынках или в иных установленных властями местах.
Также в Беларуси не платится налог за сдачу дикорастущей продукции организациям и индивидуальным предпринимателям.
Но при этом ИП при закупках у населения грибов, ягод и другой дикорастущей продукции должны оформлять акт закупки с указанием даты, наименования, количества, цены, суммы, данных продавца и покупателя с подписями. Организация закупки у населения дикорастущей продукции оформляется закупочным актом либо ведомостью с указанием аналогичных данных.
Заплатить все же налог сборщикам ягод и грибов придется, если физлицо на эти деньги купило квартиру или машину, потратив свыше 200 базовых величин за год (8400 белорусских рублей в июне 2025-го), когда в качестве источника доходов была указана реализация грибов и ягод. В этом случае налоговой будет проводиться проверка для установления соответствия расходов и доходов.
При отсутствии сделок на приобретение движимого и недвижимого имущества в течение года сборщик грибов и ягод может не обращаться в налоговую, даже если за год на этом заработал больше 200 базовых величин.
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