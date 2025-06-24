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Под Пермью на этот год наметили строительство нового ипподрома

Спортивный комплекс возведут в поселке Ферма.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае планируют построить новый ипподром. Его разместят под Пермью в поселке Ферма. Завершается работа над предпроектным решением спортивного объекта.

«КП-Пермь» в краевом министерстве физической культуре и спорта сообщили о проектных решениях по строительству ипподрома. Он включит основную дорожку на 1000 метров для рысаков и тренировочную дорожку. В центральной части нового ипподрома разместят поле для конкурсного троеборья.

Спортивный объект оснастят стартово-финишной зоной, гостевой конюшней на 40 голов, трибунами на 1000 зрителей и помещением для судей.

Работы по строительству ипподрома планируется начать в 2025 году. Спортивный комплекс построят за счет бюджетных средств.