Под Пермью на этот год наметили строительство нового ипподрома

В Пермском крае планируют построить новый ипподром. Его разместят под Пермью в поселке Ферма. Завершается работа над предпроектным решением спортивного объекта.
«КП-Пермь» в краевом министерстве физической культуре и спорта сообщили о проектных решениях по строительству ипподрома. Он включит основную дорожку на 1000 метров для рысаков и тренировочную дорожку. В центральной части нового ипподрома разместят поле для конкурсного троеборья.
Спортивный объект оснастят стартово-финишной зоной, гостевой конюшней на 40 голов, трибунами на 1000 зрителей и помещением для судей.
Работы по строительству ипподрома планируется начать в 2025 году. Спортивный комплекс построят за счет бюджетных средств.