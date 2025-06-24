Под Пермью на этот год наметили строительство нового ипподрома

«КП-Пермь» в краевом министерстве физической культуре и спорта сообщили о проектных решениях по строительству ипподрома. Он включит основную дорожку на 1000 метров для рысаков и тренировочную дорожку. В центральной части нового ипподрома разместят поле для конкурсного троеборья.