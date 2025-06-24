«Режим дня и регулярные занятия предметами по несколько часов». Выпускник из Борисова раскрыл секрет 400 баллов на ЦЭ и ЦТ без репетиторов

К экзаменам молодой человек готовился без репетиторов. И подчеркнул, что, например, в математике важно не заучивать формулы, а понимать, как они работают и как их применять. По физике и математике он всегда принимал участие в олимпиадах, что было заблаговременной подготовкой к тестированию. А вот к ЦЭ по русскому языку начал готовиться только в 11 классе. Натренироваться в этом предмете помогла сильный школьный преподаватель.