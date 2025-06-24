«Режим дня и регулярные занятия предметами по несколько часов». Выпускник из Борисова раскрыл секрет 400 баллов на ЦЭ и ЦТ без репетиторов

Выпускник борисовской гимназии № 1 Матвей Клюня рассказал, как набрал на ЦТ и ЦЭ 2025 400 баллов из 400 возможных, пишет Sputnik Беларусь.
Так, борисовский школьник за все школьные испытания и аттестат набрал максимальное количество баллов. Матвей сдавал ЦТ по математике и ЦЭ по физике и русскому языку, получил по каждому предмету 100 баллов, а в его аттестате по всем предметам стоят десятки.
К экзаменам молодой человек готовился без репетиторов. И подчеркнул, что, например, в математике важно не заучивать формулы, а понимать, как они работают и как их применять. По физике и математике он всегда принимал участие в олимпиадах, что было заблаговременной подготовкой к тестированию. А вот к ЦЭ по русскому языку начал готовиться только в 11 классе. Натренироваться в этом предмете помогла сильный школьный преподаватель.
— Репетиторов вообще не посещал, мне хватало занятий в гимназии, — добавляет выпускник.
И отмечает, что при подготовке к ЦЭ и ЦТ каждую субботу он ходил на факультативные занятия по математике, физике и русскому языку. Говорит, что помог режим дня, занятия предметами 3 — 4 раза в неделю по два — три часа, решать как можно больше тестов по совету учителей. Также молодой человек трижды ходил на репетиционные тестирования, где набирал 100 и выше 90 баллов.
Перед экзаменами повторять всю школьную программу борисовчанин не стал, сделал один из вариантов теста прошлых лет и лег спать пораньше, а на самих испытаниях не спешил, выполняя задания.
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