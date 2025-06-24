Нижегородские школьники лишились баллов на ОГЭ из-за ошибки организаторов

Государственная экзаменационная комиссия приняла решение о перепроверке экзаменационных работ 14 школьников, находившихся в аудитории.
Родители учащихся были проинформированы о случившемся и о проведенной перепроверке. Министерство принесло извинения за допущенную ошибку. Сообщается, что жалоб или претензий от родителей в адрес ведомства не поступало.
Все участники экзамена получат свои результаты уже сегодня, 24 июня. Школьники смогут подать апелляцию по общим правилам 25 и 26 июня, если их не удовлетворят итоговые баллы.
Ранее сообщалось, что 10 школьников были удалены с итоговых экзаменов за нарушение порядка сдачи в Нижегородской области.