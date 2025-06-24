Ученые выяснили, что дети и шимпанзе готовы отказаться от угощения ради сплетен

Эксперимент проходил с участием детей 4−6 лет и шимпанзе. Участникам предлагали выбрать между угощением и возможностью посмотреть видео одного из двух типов. Планшет мог показывать сцены, где животные или дети ссорились или играли, или сцены, где они находились в одиночестве.