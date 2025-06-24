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Ученые выяснили, что дети и шимпанзе готовы отказаться от угощения ради сплетен

Жертвовать лакомством ради возможности подсмотреть за чужими ссорами или дружескими играми? И дети, и приматы охотно идут на это — к такому выводу пришла международная команда ученых из США и Великобритании.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Getty Images For Unsplash+

Наблюдать за чужими отношениями — базовая потребность, заложенная в нас с рождения. К такому выводу пришла международная группа ученых из США и Великобритании, опубликовавшая исследование в журнале Proceedings of the Royal Society B, о чем сообщает «Газета.ру».

Эксперимент проходил с участием детей 4−6 лет и шимпанзе. Участникам предлагали выбрать между угощением и возможностью посмотреть видео одного из двух типов. Планшет мог показывать сцены, где животные или дети ссорились или играли, или сцены, где они находились в одиночестве.

«И дети, и шимпанзе стабильно выбирали именно социальные сцены. Некоторые даже отказывались от вкусного вознаграждения, чтобы просто понаблюдать за чужим общением», — рассказывает доктор Лора Симона Льюис из Калифорнийского университета.

Интересно, что более заинтересованными в наблюдениях за социумом оказались самцы шимпанзе. Среди детей мальчики чаще выбирали эпизоды, где кто-то ругался, а девочки — веселые сцены.

Авторы работы подчеркивают: социальное любопытство — важный механизм обучения. Благодаря ему и дети, и животные лучше понимают социальные нормы, учатся распознавать опасности и выстраивать собственные отношения.