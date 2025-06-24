Ученые выяснили, что дети и шимпанзе готовы отказаться от угощения ради сплетен

Эксперимент проходил с участием детей 4−6 лет и шимпанзе. Участникам предлагали выбрать между угощением и возможностью посмотреть видео одного из двух типов. Планшет мог показывать сцены, где животные или дети ссорились или играли, или сцены, где они находились в одиночестве.
«И дети, и шимпанзе стабильно выбирали именно социальные сцены. Некоторые даже отказывались от вкусного вознаграждения, чтобы просто понаблюдать за чужим общением», — рассказывает доктор Лора Симона Льюис из Калифорнийского университета.
Интересно, что более заинтересованными в наблюдениях за социумом оказались самцы шимпанзе. Среди детей мальчики чаще выбирали эпизоды, где кто-то ругался, а девочки — веселые сцены.
Авторы работы подчеркивают: социальное любопытство — важный механизм обучения. Благодаря ему и дети, и животные лучше понимают социальные нормы, учатся распознавать опасности и выстраивать собственные отношения.