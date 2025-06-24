Два выпускника набрали по 200 баллов на ЕГЭ в Воронежской области

Егор Струков из лицея № 7 набрал 200 баллов по биологии и химии, в то время как Вера Бордакова из гимназии № 9 достигла такого же результата по физике и русскому языку. Об этом рассказала министр образования региона Наталья Салогубова 24 июня.
Среди 33 выпускников, получивших по 100 баллов на ЕГЭ, 19 человек достигли максимума по русскому языку, 7 — по физике, 3 — по биологии, а по обществознанию и географии по 2 выпускника. Результаты по многим предметам превышают показатели прошлого года.
Также стоит отметить, что в Воронежской области есть выпускница, набравшая 300 баллов на ЕГЭ. Это Мария Томаровская, которая сдавала химию, биологию и русский язык.