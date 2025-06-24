Сборная Красноярского края триумфально выступила на чемпионате России по пауэрлифтингу, завоевав золото и бронзу

Напомним, что на соревнования по классическому троеборью, которые проходили в Мурманске, отправились пять представителей Красноярского края. В первый же день чемпионата наши спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты: Сергей Гладких в весовой категории до 66 кг завоевал золотую медаль, а Владимир Плехов в весе до 59 кг стал обладателем бронзы.