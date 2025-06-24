Сборная Красноярского края триумфально выступила на чемпионате России по пауэрлифтингу, завоевав золото и бронзу

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края со ссылкой на Министерство спорта.
Сборная Красноярского края вернулась с чемпионата России по пауэрлифтингу с впечатляющими результатами: два золотых медали, одна бронзовая и победа в командном зачете среди мужских команд. Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и мастерства красноярских атлетов.
Напомним, что на соревнования по классическому троеборью, которые проходили в Мурманске, отправились пять представителей Красноярского края. В первый же день чемпионата наши спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты: Сергей Гладких в весовой категории до 66 кг завоевал золотую медаль, а Владимир Плехов в весе до 59 кг стал обладателем бронзы.
Несмотря на то, что Наиля Кашапова в весовой категории до 69 кг показала мастерскую сумму в 440 кг, ей не удалось подняться выше шестого места из-за крайне высокой конкуренции. В той же категории Николай Путинцев, выступавший в весе до 83 кг, занял 8 место.
Финальный день чемпионата стал настоящим праздником для сборной Красноярского края: Семён Дукшанин из Боготола, выступая в весовой категории свыше 120 кг, завоевал золотую медаль. Этот блестящий успех Семёна стал решающим фактором для победы красноярской мужской сборной в общекомандном зачете.
Таким образом, выступление сборной Красноярского края на чемпионате России по пауэрлифтингу стало ярким подтверждением силы и духа наших спортсменов, а также их стремления к новым вершинам в мире пауэрлифтинга.