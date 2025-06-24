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Путин проведет встречу с Москальковой во вторник

Песков: Путин проведет встречу с Москальковой во вторник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С докладом у главы государства будет наша уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ежегодный доклад. Очень важное направление работы и в рамках СВО, и в рамках украинского урегулирования. Очень важный участок работы курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть о чем поговорить», — сказал Песков журналистам.

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