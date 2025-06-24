Путин проведет встречу с Москальковой во вторник

«С докладом у главы государства будет наша уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ежегодный доклад. Очень важное направление работы и в рамках СВО, и в рамках украинского урегулирования. Очень важный участок работы курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть о чем поговорить», — сказал Песков журналистам.