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«Белпочта» объявила о важном изменении при оплате услуг с 1 июля 2025

«Белпочта» сказала, что изменится при оплате услуг с 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» объявила о важном изменении при оплате услуг с 1 июля 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Белпочта».

В организации обратили внимание, что с 1 июля оплата услуг на платежно-справочных терминалах будет возможна только наличными деньгами. Белорусам пояснили, что возможность оплаты услуг картой останется в операционных окнах объектов почтовой связи.

Тем временем «Белтелеком» предупредил о новом логотипе и появлении сокращенного названия БТК.

Кстати, «Белтелеком» сказал про свой выход на рынок мобильной связи в 2026 году.

А еще белорусская певица Алена Ланская рассказала, свободно ли сейчас ее сердце: «Слетают розовые очки, и потом начинается быт».