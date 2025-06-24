«Белпочта» объявила о важном изменении при оплате услуг с 1 июля 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Белпочта».
В организации обратили внимание, что с 1 июля оплата услуг на платежно-справочных терминалах будет возможна только наличными деньгами. Белорусам пояснили, что возможность оплаты услуг картой останется в операционных окнах объектов почтовой связи.
Тем временем «Белтелеком» предупредил о новом логотипе и появлении сокращенного названия БТК.
Кстати, «Белтелеком» сказал про свой выход на рынок мобильной связи в 2026 году.
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