В Шереметьево задержан белорус, который бросил на пол ребенка и тот впал в кому

В Москве задержали гражданина Беларуси, который бросил об пол ребенка в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицией задержан мужчина, бросивший на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево.
— Мои коллеги из транспортной полиции задержали злоумышленника, напавшего на малолетнего ребенка, — прокомментировала представитель МВД России.
Ранее сообщалось, что к преступлению причастен 31-летний гражданин Беларуси. Находясь в аэропорту Шереметьево, фигурант беспричинно взял на руки и бросил об пол двухлетнего ребенка. Отмечается, что в результате инцидента ребенок ударился головой, получил травму и впал в кому. Предварительно известно, что нападавшего направили на медосвидетельствование.
Тем временем в МВД, сказали, что в Минске задержаны три человека, перевозившие 500 тысяч рублей в сумках.