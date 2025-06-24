В Шереметьево задержан белорус, который бросил на пол ребенка и тот впал в кому

Ранее сообщалось, что к преступлению причастен 31-летний гражданин Беларуси. Находясь в аэропорту Шереметьево, фигурант беспричинно взял на руки и бросил об пол двухлетнего ребенка. Отмечается, что в результате инцидента ребенок ударился головой, получил травму и впал в кому. Предварительно известно, что нападавшего направили на медосвидетельствование.