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В Шереметьево задержан белорус, который бросил на пол ребенка и тот впал в кому

В Москве в Шереметьево задержали белоруса, бросившего на пол двухлетнего ребенка, который впал в кому.

Источник: Комсомольская правда

В Москве задержали гражданина Беларуси, который бросил об пол ребенка в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицией задержан мужчина, бросивший на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево.

— Мои коллеги из транспортной полиции задержали злоумышленника, напавшего на малолетнего ребенка, — прокомментировала представитель МВД России.

Ранее сообщалось, что к преступлению причастен 31-летний гражданин Беларуси. Находясь в аэропорту Шереметьево, фигурант беспричинно взял на руки и бросил об пол двухлетнего ребенка. Отмечается, что в результате инцидента ребенок ударился головой, получил травму и впал в кому. Предварительно известно, что нападавшего направили на медосвидетельствование.

Тем временем в МВД, сказали, что в Минске задержаны три человека, перевозившие 500 тысяч рублей в сумках.

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