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Информацию о влиянии санкций на водоснабжение в Ростове назвали фейком

Санкции не угрожают водоснабжению Ростова и области, водоканал опровергает информацию СМИ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону опровергли риски для системы водоснабжения и водоотведения из-за западных санкций. Официальный комментарий утром 24 июня поступил от АО «Ростовводоканал».

— В связи с появлением в СМИ заявления о потенциальных трудностях с устойчивым оказанием услуг, сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности и является фейком, — подчеркнули в сообщении.

Также в компании добавили, что сейчас и в будущем работу планируют вести в штатном режиме.

Напомним, «Ростовводоканал» — крупнейшее коммунальное предприятие юга России, которое оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-на-Дону, Батайска, Аксайского, Азовского и Мясниковского районов. Для этих целей из реки Дон компания отбирает до 500 тысяч кубометров воды в сутки.

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