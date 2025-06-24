За год в Башкирии скончалось более 51,2 тысячи человек

В Башкирии в прошлом году умерло 51 214 человек. Об этом сообщило издание UfaTime.ru со ссылкой на данные из доклада о санитарно-эпидемическом благополучии населения.
Общий показатель смертности составил 1262,9 случая на 100 тысяч жителей. Роспотребнадзор выделил 43 муниципалитета с уровнем смертности выше среднереспубликанского. Наиболее тревожная ситуация сложилась в 13 районах, где смертность превышает средний показатель в 1,3−1,4 раза. В этот список вошли Архангельский, Татышлинский, Калтасинский, Краснокамский, Мишкинский, Шаранский, Федоровский, Аскинский, Куюргазинский, Кигинский, Бакалинский, Альшеевский и Илишевский районы.
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