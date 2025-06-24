«Вождь назвал меня братом»: Гойко Митич — о дружбе с индейцами, образе Чингачгука и своем зверином покровителе

— Нет, я его помню. Немецкий я изучал в школе как один из двух иностранных языков. У меня был выбор между английским, немецким и французским, и я выбрал немецкий. Я свободно говорю по-немецки, так как работал в ГДР и сейчас живу в Берлине. Мой русский язык немного хуже из-за недостатка практики. Хотя я все понимаю, мне бывает сложно точно выражать свои мысли по-русски во время интервью. А сербохорватский — это мой родной язык, он не забывается. Мне бы, конечно, хотелось поговорить с вами по-сербски, на языке, который практически не требует перевода. Но для большей точности лучше использовать немецкий.