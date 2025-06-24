«Вождь назвал меня братом»: Гойко Митич — о дружбе с индейцами, образе Чингачгука и своем зверином покровителе

Известный сербский актер, постановщик трюков и режиссер Гойко Митич посетил Сочи в рамках второго международного фестиваля «Евразия-Кинофест». Он был приглашен в качестве члена жюри, оценивающего полнометражные киноленты. В заключительный день фестиваля, который совпал с 85-м днем рождения актера, он удостоился почетной награды за значительный вклад в кинематограф.
Накануне корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с артистом. Беседа проходила на трех языках: немецком с помощью переводчика, русском, который Гойко хорошо понимает, и частично на сербохорватском, его родном языке.
— Гойко, поделитесь вашими впечатлениями о Сочи и фестивале «Евразия-Кинофест», его перспективах и, возможно, трудностях.
— Сочи — замечательный, красивый город. Прекрасно, что фестиваль «Евразия-Кинофест» нашел здесь свой дом. Зрители всегда заполняли Летний театр во время показов. Однако, возможно, стоит рассмотреть другой кинозал для конкурсной программы — в Летнем театре слишком светло, невозможно добиться полного затемнения, солнечный свет искажает изображение. Недостаточная темнота в зале негативно сказывается на качестве просмотра.
— Вы отлично владеете немецким языком. Не забыли свой родной сербохорватский?
— Нет, я его помню. Немецкий я изучал в школе как один из двух иностранных языков. У меня был выбор между английским, немецким и французским, и я выбрал немецкий. Я свободно говорю по-немецки, так как работал в ГДР и сейчас живу в Берлине. Мой русский язык немного хуже из-за недостатка практики. Хотя я все понимаю, мне бывает сложно точно выражать свои мысли по-русски во время интервью. А сербохорватский — это мой родной язык, он не забывается. Мне бы, конечно, хотелось поговорить с вами по-сербски, на языке, который практически не требует перевода. Но для большей точности лучше использовать немецкий.
— Вы сейчас посещаете бывшую Югославию, ныне Республику Сербию?
— Разумеется. Я там родился, и мой брат до сих пор там живет. Там похоронена моя мать. Я приезжаю туда каждый год. Нельзя забывать свои корни.
— Как часто вы бываете в Москве? Какие у вас связи с Россией?
— До пандемии я приезжал довольно часто, примерно два раза в год. Сейчас реже. Но недавно мне удалось побывать в Благовещенске на фестивале «Амурская осень», который проводит его худрук, талантливый и энергичный Сергей Новожилов. Мои связи с Россией в основном связаны с кинематографом — я общаюсь с продюсерами, режиссерами и актерами.
— В 2019 году вы сыграли в российском фильме «Балканский рубеж». Что вас привлекло в этом проекте, почему вы решили принять в нем участие?
— Я согласился, потому что это была история о Сербии. Это фильм о трагедии, произошедшей в нашей стране, и о помощи, которую Россия оказала нашему народу в борьбе против агрессии со стороны Америки. Но сначала я оказался в Крыму на творческой встрече. Там ко мне обратился московский продюсер Вадим Быркин и предложил роль в этом фильме. Я сразу спросил, о чем фильм. «Балканский рубеж» — это недавняя война. Я сразу согласился, не зная ничего ни о роли, ни о сценарии.
— Вам понравился фильм?
— Да, он правдиво отражает произошедшие события. Тема, безусловно, сложная, фильм не из легких. Но он рассказывает о времени, когда бомбили Югославию. В то время я жил в Берлине и каждый вечер звонил маме, чтобы узнать, как у нее дела. Она отвечала сдержанно.
Напомню, что я родился в 1940 году, во время Второй мировой войны. Моя мама тогда пережила все ее ужасы. И теперь ей пришлось заново переживать взрывы и бомбы. Она говорила, что с ней все хорошо, но однажды вечером упала с кровати от взрыва. Больше она не вставала, не хотела есть. На следующий день ее не стало.
Страшно вспоминать, что я не смог попрощаться с ней. Дороги были разрушены. Можно было добраться только вплавь, через Дунай. Я не смог попрощаться. Только через полгода я смог посетить ее могилу. Мне до сих пор тяжело это вспоминать. Мать — самое важное для каждого.
— Получается, что она пострадала из-за действий НАТО?
— Да, практически. Как мне «благодарить» НАТО за это? Почему нас бомбили? Ответа нет. Они показательно бомбили Югославию — это был первый опыт. Они тренировались, чтобы уничтожить Россию, разрушить Союз. Но у них не получилось.
— Гойко, многие наши зрители видят в вас воплощение индейца. Как образ Чингачгука и его соплеменников вошел в вашу жизнь? Какое значение индейская тема имела для вас?
— Еще в школьные годы я смотрел американские вестерны, где индейцы изображались исключительно как отрицательные персонажи. В детстве я, основываясь на этих фильмах, не хотел быть индейцем. Но с возрастом пришло понимание исторической реальности и трагической судьбы этих народов.
Мой путь в кино начался с работы каскадером в британском фильме «Ланселот и королева». Позже я участвовал в массовке в экранизациях романов Карла Мая о Виннету. Но настоящее погружение в мир индейцев произошло в 1966 году на съемках фильма Йозефа Маха «Сыновья Большой Медведицы», основанного на трилогии Лизелотты Вельскопф-Генрих. Она была серьезным ученым-этнологом, глубоко изучившим культуру и жизнь индейцев.
Ее произведения отличались достоверностью, а персонажи — исторической точностью. Мы одними из первых рассказали зрителям правду об индейцах. Мне было важно показать реальную жизнь этих народов, подвергшихся жестокому обращению и согнанных в резервации, где они и сегодня сохраняют свою культуру.
В этих фильмах я сыграл роль вождя. Затем был «Чингачгук — Большой Змей» по мотивам романа Купера «Зверобой». Последовали фильмы «Текумзе», «Апачи», «Ульзана», «Вождь Белое Перо». Все эти картины были сняты на киностудии DEFA в ГДР.
— Правда ли, что коренные американцы признали вас одним из своих?
— Да, это правда. Я всегда мечтал о том, чтобы мои работы увидели сами индейцы. Мне было очень важно узнать их мнение о нашей интерпретации их культуры. Один студент из ГДР помог осуществить эту мечту. Он проходил стажировку в Microsoft и решил удивить своих американских друзей, показав им фильмы об индейцах, снятые в ГДР. Он перевел их на английский язык и организовал показ для вождей старшего поколения в резервации. После просмотра они выразили желание встретиться со мной.
Когда я прилетел в Сиэтл, меня ждали индейцы в традиционных костюмах с перьями и барабанами. Вождь подошел ко мне, обнял и назвал братом. Это было невероятно трогательно. Я привез им подарки, которые мне передали из Театра под открытым небом, где я тогда выступал. Во время просмотра фильмов индейцы показывали мне большие пальцы вверх, выражая свое одобрение. Эта поездка оставила неизгладимое впечатление.
— Расскажите о волке, вашем зверином покровителе.
— Вождь, который меня встречал, пригласил меня к себе в гости и предложил провести специальную церемонию. Он угостил меня табаком, который они используют как жевательную резинку, и сказал, что мне необходимо увидеть своего двойника в мире животных, если я еще не знаю его. У каждого индейца, помимо имени, есть имя животного-покровителя. Он попросил меня закрыть глаза и сосредоточиться. Образ должен был появиться сам собой. Он заверил меня, что это обязательно произойдет и я получу имя. Я закрыл глаза и сразу же увидел морду волка. Вождь тут же объявил: «Ты Мангул — волк». Так я получил свое второе имя.
— Чувствуете ли вы себя волком в жизни?
— Не знаю, но я ощущаю его присутствие. Я живу счастливой жизнью и чувствую себя сильным. Волк считается одним из самых сильных животных, наряду с орлом.
— Наверное, у вас много амулетов с изображением волка?
— Мне не нужно их покупать, мне их дарят в огромном количестве. Я тоже привез индейцам подарки, в том числе трубку из Германии и теплые пончо, защищающие от ветра и дождя.
— Гойко, вы уже долгое время живете в Германии. Заметили ли вы, что жизнь там стала труднее для людей?
— Безусловно. Это бросается в глаза. Цены растут на все, особенно на продукты питания! Электроэнергия, топливо, газ — все дорожает. Раньше мы отапливались российским газом по доступной цене. Сейчас цены выросли в разы. Получается, что Германия сама себя наказала санкциями.
— Чувствуете ли вы какое-то неудобство из-за вашей симпатии к России?
— Нет, потому что не все немцы разделяют эту позицию. Многие думают так же, как и я. Большинство людей относятся к русским вполне нормально. Но правительство оказывает на них давление, переписывает историю, искажая факты. Доходит до абсурда — утверждают, что Россия напала на Германию в 1941 году! Молодое поколение совершенно не знает историю, не изучает ее. А историю необходимо знать и помнить.
— Как вы относитесь к обвинениям в том, что вы являетесь «агентом Путина»?
— Такие обвинения звучали и раньше, еще в 90-е годы. Однажды меня пригласили в Таллинн, в немецкий культурный центр. И одна журналистка, задавая вопросы, заявила, что мои фильмы, снятые в ГДР, являются пропагандой, что я — агент Путина. Это просто смешно. Какая пропаганда? Это же исторические факты. Я спросил у нее, что было бы, если бы в Прибалтику пришли индейцы и поселили эстонцев в резервации?
Где искать правду? К сожалению, СМИ часто искажают информацию, каждый пытается преподнести ее в свою пользу. Очень много лжи и фейков. Но я надеюсь, что БРИКС сможет повлиять на ситуацию и внести свой вклад в установление справедливости. И мир снова станет нормальным. Фестиваль «Евразия-Кинофест» вносит в это свой небольшой вклад.
— А вы хотели бы еще сниматься в кино?
— Если честно, я уже достаточно снимался. Но, если бы мне предложили серьезную, интересную роль, затрагивающую важную тему, я, конечно, не отказался бы.
— Комедия, драма, триллер?
— Неважно.
— Завтра у вас день рождения. Что бы вы пожелали себе в 85 лет?
— Сейчас каждый день для меня — день рождения. Потому что один день идет за год.
— Как вам удается так молодо выглядеть? Вас заколдовал индеец или волк?
— Нет, я совершенно обычный человек. Я правильно питаюсь, занимаюсь спортом, соблюдаю режим. Избегаю шумных мест и ночных заведений. Веду здоровый образ жизни, не употребляю алкоголь и не курю.
— А как вы поддерживаете свою атлетическую фигуру?
— Это гены. Кроме того, я всегда активно занимался спортом. И сейчас каждое утро плаваю в реке под Берлином, а здесь, в Сочи, — в море. Вода, конечно, холодная, но мы и зимой купаемся в реке. А если вода замерзает, то делаем прорубь и плаваем каждое утро. И я никогда не болею.
— Какой подарок хотели бы получить от Бога?
— Он уже подарил мне жизнь и здоровье. Что еще нужно? Надо служить Богу, чтобы он помогал нам.