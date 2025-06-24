Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Регоператор АО «Экология» объяснил получение субсидий из областного бюджета

В Самарской губернской Думе состоялось рабочее совещание комитета по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и экологии.

В Самарской губернской Думе состоялось рабочее совещание комитета по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и экологии.

Одной из ключевых тем стало обсуждение организации работы с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) после смены регионального оператора.

С 2019 года эту функцию в регионе выполняла компания «ЭкоСтройРесурс», с которой был заключён девятилетний контракт.

Однако летом 2024 года по решению губернатора эта обязанность была передана государственному предприятию — АО «Экология».

Переход на нового исполнителя должен был произойти с 1 ноября 2024 года. Чтобы обеспечить бесперебойную работу с самого начала, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования выделило оператору субсидию на обновление технической базы.

На эти средства были приобретены 30 единиц спецтехники, в том числе 22 новых мусоровоза МАЗ, которые уже задействованы в работе на территории Самары — в Самарском и Железнодорожном районах. Об этом рассказал 63.ру.

Как отметил генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков, компания является государственным регоператором и действует под прямым контролем регионального правительства.

Это гарантирует прозрачность и ответственность в работе. Кроме того, вся техника, приобретённая за счёт бюджетных средств, останется в распоряжении региона даже в случае смены оператора.

— Субсидия — это не просто поддержка компании, а стратегическая инвестиция в систему обращения с отходами Самарской области, — подчеркнул он. — Ведь теперь ресурсы направляются не в частную, а в государственную структуру.

Полномочия АО «Экология» в качестве регионального оператора продлятся до 1 ноября 2025 года. После этого будет проведён конкурс на право управления системой обращения с ТКО в регионе.

В текущий период оператор планирует активно расширять свою деятельность и охватывать новые территории.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!