Регоператор АО «Экология» объяснил получение субсидий из областного бюджета

В Самарской губернской Думе состоялось рабочее совещание комитета по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и экологии.
Одной из ключевых тем стало обсуждение организации работы с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) после смены регионального оператора.
С 2019 года эту функцию в регионе выполняла компания «ЭкоСтройРесурс», с которой был заключён девятилетний контракт.
Однако летом 2024 года по решению губернатора эта обязанность была передана государственному предприятию — АО «Экология».
Переход на нового исполнителя должен был произойти с 1 ноября 2024 года. Чтобы обеспечить бесперебойную работу с самого начала, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования выделило оператору субсидию на обновление технической базы.
На эти средства были приобретены 30 единиц спецтехники, в том числе 22 новых мусоровоза МАЗ, которые уже задействованы в работе на территории Самары — в Самарском и Железнодорожном районах. Об этом рассказал 63.ру.
Как отметил генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков, компания является государственным регоператором и действует под прямым контролем регионального правительства.
Это гарантирует прозрачность и ответственность в работе. Кроме того, вся техника, приобретённая за счёт бюджетных средств, останется в распоряжении региона даже в случае смены оператора.
— Субсидия — это не просто поддержка компании, а стратегическая инвестиция в систему обращения с отходами Самарской области, — подчеркнул он. — Ведь теперь ресурсы направляются не в частную, а в государственную структуру.
Полномочия АО «Экология» в качестве регионального оператора продлятся до 1 ноября 2025 года. После этого будет проведён конкурс на право управления системой обращения с ТКО в регионе.
В текущий период оператор планирует активно расширять свою деятельность и охватывать новые территории.
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