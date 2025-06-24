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Краснокнижная бабочка обнаружена в лесах Ленинского городского округа

На территории памятника природы областного значения «Суханово» в Ленинском городском округе обнаружена бабочка вида червонец непарный, занесенного в Красную книгу Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Источник: «Умный дом бабочек»

«Здесь были ранее выявлены около 10 редких видов бабочек, в том числе три вида, занесенных в Красную книгу Московской области, так что червонец непарный стал четвертым охраняемым видом. Это наблюдение очень ценно в рамках работы по мониторингу редких видов, которую биологи ведут для министерства на постоянной основе», — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина.

В ведомстве отметили, что памятник природы областного значения «Суханово» — одна из самых молодых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), она была создана в прошлом году. Площадь территории заповедника составляет 71,4 га. Здесь установлены местообитания 15 охраняемых видов фауны и краснокнижного растения — рябчика шахматного. ООПТ включает в себя природные комплексы, а также парк усадьбы «Суханово» с сохранившимися аллеями и деревьями-долгожителями.