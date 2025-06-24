Краснокнижная бабочка обнаружена в лесах Ленинского городского округа

«Здесь были ранее выявлены около 10 редких видов бабочек, в том числе три вида, занесенных в Красную книгу Московской области, так что червонец непарный стал четвертым охраняемым видом. Это наблюдение очень ценно в рамках работы по мониторингу редких видов, которую биологи ведут для министерства на постоянной основе», — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина.