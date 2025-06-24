«Алые паруса» на полтора дня оставят петербуржцев без алкоголя в магазинах

В соответствии с городским законом, в день проведения «Алых парусов» установлен запрет розничной продажи алкоголя на территории Петербурга. А поскольку в городе также запрещена продажа алкогольной продукции с десяти часов вечера до одиннадцати утра, запрет в общей сложности будет действовать с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня.