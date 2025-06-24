«Алые паруса» на полтора дня оставят петербуржцев без алкоголя в магазинах

В соответствии с городским законом, в день проведения «Алых парусов» установлен запрет розничной продажи алкоголя на территории Петербурга. А поскольку в городе также запрещена продажа алкогольной продукции с десяти часов вечера до одиннадцати утра, запрет в общей сложности будет действовать с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня.
При этом запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя организациями или предпринимателями, если они оказывают услуги общественного питания, а также на магазины беспошлинной торговли.
Напомним, что «Алые паруса» сильно ограничат и движение транспорта в центре Петербурга. Сам концерт начнется 28 июня в 22 часа и продлится почти до часа ночи 29 июня.