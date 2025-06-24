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В День города в Калининграде выступит группа «Белый орел» и Ольга Кормухина

Концерт состоится в Центральном парке.

В Калининграде День города отметят 4, 5 и 6 июля. Главные торжества состоятся в последний день. Власти откроют две площадки: на стадионе «Балтика» и в Центральном парке.

Как рассказала 24 июня в эфире в «ВКонтакте» глава городской администрации Елена Дятлова, в парке состоится вручение премий и благодарностей, а кульминацией дня станет концерт с участием группы «Белый орел» и заслуженной артистки России Ольги Кормухиной.

Активности предполагаются в разных районах Калининграда.

Подробную программу праздника обещают разместить на сайте мэрии.