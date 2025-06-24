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В Перми на городской эспланаде один из «холмов» станет кофейней

Стали известны итоги повторного конкурса по поиску арендаторов зданий на эспланаде.

Источник: Комсомольская правда

В Перми подвели итоги повторного конкурса по поиску арендатора для двух кафе- «холмов» на эспланаде. В начале июня по соглашению сторон городские власти расторгли договор на их аренду с индивидуальным предпринимателем.

Победителем конкурса стал индивидуальный предприниматель, который организует кофейню в одном из «холмов» ближе к ул. Ленина. Второе здание пока останется бесхозным. Начальная стоимость аренды в ходе торгов понизилась с 250 тыс. руб. до 131,4 тыс. руб.

О передаче во временное пользование объектов муниципального недвижимого имущества в марте этого года сообщило МБУК «Пермская дирекция».

Два «холма» находятся в 68-м квартале эспланады, ограниченными улицами Ленина, Попова, Петропавловской и Куйбышева. Их площадь составляет по 97,9 кв. метров.