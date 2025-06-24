К взлету шашечки готовы: когда в Москве появится летающее такси

Ровно 100 лет назад в столице заработал первый таксопарк. Эксперты утверждают: уже скоро московское такси имеет все шансы стать… летающим.
Появление летающих такси, способных продержаться в воздухе с пассажирами до 20 минут, обещали как раз в 2025 году. Но пока это вопрос обкатки разработок. Уже создан гибрид, сочетающий в себе элементы коптера, самолета и авто, его придумали в Сколково. Электрическое летающее дрон-такси может приземляться на обычном парковочном месте и взлетать вертикально.
Главная задача такого воздушного транспорта — облететь пробки. Пока с этим справляется и метро — поездам заторы не страшны.
— Помимо пассажирских перевозок, решения логистических задач и обслуживания экстренных служб предполагается использование новых аппаратов для туристических полетов, в рекламных целях — например, для демонстрации видов из окон в строящихся высотных зданиях — и в качестве элемента мультимодальных транспортных систем, — сказал главный конструктор Центра «Беспилотные летательные аппараты» Московского авиационного института Максим Калягин.
Аэромобиль придумывают не только в Москве. К примеру, изобретатель из Саратова Дмитрий Сажин получил патент на изобретение и построил полноразмерный макет машины-гибрида два года назад. К слову, отдельный патент он получил на устройство для причаливания аппарата к стенам жилых и общественных зданий.
— Четырехместный транспорт можно использовать для доставки врачей скорой помощи, спасателей МЧС, любых экстренных служб или просто как аэротакси, — признавался изобретатель в местных СМИ.
Идеи отечественных новаторов, по мнению председателя Союза ВОИР, общественного уполномоченного по вопросам изобретательства и интеллектуальной собственности в Москве Антона Ищенко, нужно поддерживать.
— Когда-то идеи сельского учителя математики и физики Константина Циолковского окружающим казались несбыточной блажью. А он продолжал мечтать и изобретать. И мы до сих пор отдаем ему дань уважения за то, что он заставил весь мир признать победу русской инженерной мысли. Задача сегодня — создать изобретателям условия для того, чтобы они могли и хотели создавать, — высказал он свое мнение.
Эксперты оптимистично смотрят на развитие локального воздушного транспорта. По словам Максима Калягина, пилотное внедрение аэротакси в России возможно в 2027—2029 годах, а полноценный бизнес может быть запущен в 2030—2035 годах.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Дмитрий Левин, юрист частной практики, адвокат:
— Внедрение любых перспективных технологий, в том числе и в сфере летающего транспорта, — это не только вопрос изобретений, но и предмет для законодательного регулирования. Чтобы оценить продукт, нужны четко прописанные правила, по которым новый вид транспорта будет действовать. С юридической точки зрения это требует времени.