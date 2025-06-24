К взлету шашечки готовы: когда в Москве появится летающее такси

— Когда-то идеи сельского учителя математики и физики Константина Циолковского окружающим казались несбыточной блажью. А он продолжал мечтать и изобретать. И мы до сих пор отдаем ему дань уважения за то, что он заставил весь мир признать победу русской инженерной мысли. Задача сегодня — создать изобретателям условия для того, чтобы они могли и хотели создавать, — высказал он свое мнение.