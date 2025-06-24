Жители Самарской области выбрали 39 пространств для благоустройства в 2026 году

Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. В нём участвовали жители 11 муниципалитетов Самарской области. Свои голоса отдали более 460 тысяч человек, а в масштабах страны — свыше 16,6 миллиона. Помощь в проведении кампании оказывали около 3 тысяч волонтеров.