Жители Самарской области выбрали 39 пространств для благоустройства в 2026 году

В Самарской области завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства на 2026 год. По его итогам жители региона определили 39 общественных пространств, которые будут приведены в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. В нём участвовали жители 11 муниципалитетов Самарской области. Свои голоса отдали более 460 тысяч человек, а в масштабах страны — свыше 16,6 миллиона. Помощь в проведении кампании оказывали около 3 тысяч волонтеров.
Среди победителей — парк «Воронежские озера» в Самаре, набережная «Певческое поле» в Тольятти, скверы и пешеходные зоны в Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулёвске, Кинеле, Чапаевске и других городах и районах региона. С полным списком можно ознакомиться на сайте.
Как сообщает пресс-служба областного правительств, за 6 лет реализации проекта в Самарской области преобразили 912 общественных и 1825 дворовых территорий.
Ранее мы писали, что 26 июня в Безенчукском районе пройдет второй в 2025 году межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров Самарской области.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!