В Новосибирске спасли мужчину, у которого гигантская аневризма повредила позвоночник

Хирурги Центра Мешалкина спасли пациента с гигантской аневризмой на грани разрыва. Пресс-служба клиники опубликовала подробности этой истории.
В 2023 году у 65-летнего жителя Иркутской области обнаружили аневризму брюшной аорты. Хотя врачи рекомендовали срочную операцию, пациент отложил лечение. В январе 2025 года он обратился к медикам с жалобами на невыносимые боли в спине. Когда местные врачи не смогли помочь, мужчина самостоятельно приехал в Новосибирск, в Центр Мешалкина. Там специалисты сразу диагностировали угрозу разрыва аневризмы.
«При клинических проявлениях надрыва брюшной аорты мешкать нельзя, — вспоминает кардиолог Илья Иванов. — МСКТ-исследование показало: аневризма достигла 26 см в диаметре и уже начала разрываться».
Операция длилась более шести часов. Как рассказал сердечно-сосудистый хирург Павел Игнатенко, случай оказался крайне необычным:
«Аневризма буквально обвила позвоночник, разрушив два позвонка. Обычно задняя стенка упирается в позвоночник, но здесь она его окружила. Давление гематомы было таким сильным, что сломало кости».
Хирургам пришлось работать с «киселеобразной» стенкой аорты и спайками, но они успешно выполнили протезирование. После операции пациента наблюдали специалисты разных профилей. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, хотя боли в спине могут сохраняться до дополнительного лечения.