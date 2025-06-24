В Новосибирске спасли мужчину, у которого гигантская аневризма повредила позвоночник

В 2023 году у 65-летнего жителя Иркутской области обнаружили аневризму брюшной аорты. Хотя врачи рекомендовали срочную операцию, пациент отложил лечение. В январе 2025 года он обратился к медикам с жалобами на невыносимые боли в спине. Когда местные врачи не смогли помочь, мужчина самостоятельно приехал в Новосибирск, в Центр Мешалкина. Там специалисты сразу диагностировали угрозу разрыва аневризмы.