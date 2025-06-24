Генпрокурор Беларуси высказался о коррупционных преступлениях: Неприкасаемых нет

Генпрокурор акцентировал внимание, что чиновник, повязший в коррупции и думающий только о наживе, не будет защищать государство и не будет думать о простых людях. Швед заявил, что подобные проявления требуют, как ранее отмечал президент Беларуси, принципиальной и жесткой реакции.