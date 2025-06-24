Генпрокурор Беларуси высказался о коррупционных преступлениях: Неприкасаемых нет

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед высказался о коррупционных преступлениях, заявив: неприкасаемых нет, передает БелТА.
Генпрокурор акцентировал внимание, что чиновник, повязший в коррупции и думающий только о наживе, не будет защищать государство и не будет думать о простых людях. Швед заявил, что подобные проявления требуют, как ранее отмечал президент Беларуси, принципиальной и жесткой реакции.
Генеральный прокурор подчеркнул, что неприкасаемых нет. По его словам, к уголовной ответственности привлекается руководство министерств и ведомств.
— И министры, и заместители министров, и руководители крупных предприятий. К сожалению, сегодня в оперативной разработке находятся материалы в отношении такой категории лиц, — отметил генеральный прокурор Беларуси.
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