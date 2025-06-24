Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокурор Беларуси высказался о коррупционных преступлениях: Неприкасаемых нет

Генпрокурор Беларуси сказал, какой должна быть реакция на коррупционные преступления.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед высказался о коррупционных преступлениях, заявив: неприкасаемых нет, передает БелТА.

Генпрокурор акцентировал внимание, что чиновник, повязший в коррупции и думающий только о наживе, не будет защищать государство и не будет думать о простых людях. Швед заявил, что подобные проявления требуют, как ранее отмечал президент Беларуси, принципиальной и жесткой реакции.

Генеральный прокурор подчеркнул, что неприкасаемых нет. По его словам, к уголовной ответственности привлекается руководство министерств и ведомств.

— И министры, и заместители министров, и руководители крупных предприятий. К сожалению, сегодня в оперативной разработке находятся материалы в отношении такой категории лиц, — отметил генеральный прокурор Беларуси.

Ранее мы писали, что три гендиректора крупных страховых компаний в Минске задержаны за взятки: «Получили десятки тысяч евро и долларов».

Кстати, «Белпочта» объявила о важном изменении при оплате услуг с 1 июля 2025.

А еще ученые сказали о появлении нового аллергенного растения в Беларуси.