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«Минсктранс» сообщил об изменениях в работе пассажирского транспорта в июле

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минсктранс» сообщил об изменениях в работе пассажирского транспорта в июле в связи с переносом рабочих дней. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе предприятия.

Источник: БЕЛТА

«2 и 12 июля работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику пятницы, 3 и 4 июля — по графику воскресенья», — отметили в «Минсктрансе». Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и заблаговременно выбирать удобный маршрут.

Напомним, что в Беларуси 3 июля празднуют День Независимости, в 2025 году он выпал на четверг. По этой причине, пятница (4 июля), которая является рабочим днем, будет перенесена на субботу (12 июля). Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд.