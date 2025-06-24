«Минсктранс» сообщил об изменениях в работе пассажирского транспорта в июле

Напомним, что в Беларуси 3 июля празднуют День Независимости, в 2025 году он выпал на четверг. По этой причине, пятница (4 июля), которая является рабочим днем, будет перенесена на субботу (12 июля). Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд.