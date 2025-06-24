Больше половины россиян сталкиваются с оскорблениями в интернете — как себя защитить

Если вы решите подать в суд, можно потребовать компенсацию морального вреда и публичные извинения. Но для этого сначала нужно установить личность нарушителя — это делается через судебный запрос к интернет-провайдеру. Физлиц наказывают штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а юридических — до 700 тысяч.