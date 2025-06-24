Больше половины россиян сталкиваются с оскорблениями в интернете — как себя защитить

Эксперты Rambler рассказали, что делать, если вас обижают в интернете. Согласно опросу, в категорию пострадавших от сетевого буллинга можно отнести 63% молодых россиян.
Оскорблением считается любое унижение чести и достоинства, выраженное в грубой или неприличной форме. Это может быть сообщение, мем, комментарий или даже видео. Если же в интернете распространяют фейковую информацию или выкладывают ваши фото без разрешения — это уже клевета или нарушение неприкосновенности частной жизни.
Что делать, если вы столкнулись с травлей или агрессией?
- Игнорируйте провокации. Цель обидчиков — вызвать эмоциональную реакцию.
- Удалите и заблокируйте. Пожалуйтесь модераторам и ограничьте доступ к своему профилю.
- Соберите доказательства. Скриншоты с датами, ссылки, сообщения — всё это пригодится в суде.
- Воспользуйтесь правом на забвение. Удалите нежелательную информацию из поисковиков: для этого у агрегаторов существуют особые формы.
- Подайте заявление в полицию. Это можно сделать лично или через сайт МВД.
Если вы решите подать в суд, можно потребовать компенсацию морального вреда и публичные извинения. Но для этого сначала нужно установить личность нарушителя — это делается через судебный запрос к интернет-провайдеру. Физлиц наказывают штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а юридических — до 700 тысяч.
Самое жестокое наказание предусмотрено за клевету в Сети: штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Если вам угрожают, обязательно зафиксируйте факт, соберите свидетельства и обратитесь в полицию. После регистрации заявления вы получите талон-уведомление и сможете отслеживать дело.