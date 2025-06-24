Путин отметил вклад ученых и инженеров в укрепление ОПК

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего» отметил, что достижения многих поколений талантливых ученых и инженеров стали фундаментальным вкладом в укрепление оборонно-промышленного комплекса РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Наша страна по праву славится многими поколениями талантливых учёных, инженеров, конструкторов, изобретателей. Их выдающиеся открытия и достижения значительно обогатили мировую научно-техническую мысль, стали фундаментальным вкладом в укрепление отечественного индустриального, энергетического, оборонно-промышленного комплекса. Отрадно, что эти крепкие трудовые традиции сегодня достойно продолжаются», — говорится в послании.
Президент отметил, что в этом есть и заслуга проекта «Инженеры будущего», который уже более 10 лет объединяет на своей площадке энергичную, целеустремлённую, щедрую на идеи молодежь, открывает хорошие возможности для творческого роста, помогает получить новые знания и компетенции, а также служит повышению престижа инженерных профессий.
«И конечно, важно, что форум проходит при широкой поддержке надёжных и авторитетных партнёров: крупных компаний, машиностроительных предприятий, ведущих технических вузов, общественных организаций России. Уверен, что ваша встреча пройдёт успешно, а перспективные инициативы и предложения её участников обязательно будут востребованы», — добавил российский лидер.
Путин пожелал участникам форума осуществления намеченных планов и всего самого доброго.