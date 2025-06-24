Путин отметил вклад ученых и инженеров в укрепление ОПК

Президент отметил, что в этом есть и заслуга проекта «Инженеры будущего», который уже более 10 лет объединяет на своей площадке энергичную, целеустремлённую, щедрую на идеи молодежь, открывает хорошие возможности для творческого роста, помогает получить новые знания и компетенции, а также служит повышению престижа инженерных профессий.