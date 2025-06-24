16-летний уфимец, не имея прав, сел за руль мопеда и попался гаишникам

Вчера, 23 июня, в Уфе задержали 16-летнего подростка, управлявшего мопедом без водительского удостоверения. Инцидент, как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, произошел на улице Боевой в рамках профилактического мероприятия «Не рули, Малай!».
Как утверждают в дорожной полиции, молодой человек ехал на мопеде Alpha по дорогам общего пользования, хотя никогда не получал водительских прав и не имел права управлять транспортным средством. На место вызвали мать подростка, после чего его отстранили от управления мопедом.
Транспортное средство отправили на специализированную стоянку. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В ГАИ отметили, что скутеры и мопеды становятся все популярнее, но многие родители, приобретая такой транспорт для детей, не задумываются о безопасности. В ведомстве призвали граждан проявлять ответственность, подчеркнув, что дорога требует строгого соблюдения правил и мер предосторожности.
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