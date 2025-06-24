Гипермаркет «Ашан» в ТРК «Космопорт» уже полгода работает без туалета

«В выходные столкнулись с деликатной, но серьезной ситуацией: заехали утром за покупками в “Ашан” и возникла необходимость посетить “заведение”. Но туалет в прикассовой зоне гипермаркета еще с зимы закрыт на ремонт. Сотрудники магазина посоветовали нам пройти в один из туалетов в основной части здания ТРК “Космопорт”. Но ни один из охранников на аллеях ТРК не пропустил нас. Отказ они мотивировали тем, что весь “Космопорт”, за исключением “Ашана”, работает с 10 часов утра. Разве это не нарушение? И что делать людям в такой ситуации?» — написал нам читатель.