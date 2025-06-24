Гипермаркет «Ашан» в ТРК «Космопорт» уже полгода работает без туалета

Читатели телеграм-канала «МК в Самаре» пожаловались редакции на отсутствие туалета в гипермаркете, что является нарушением.
«В выходные столкнулись с деликатной, но серьезной ситуацией: заехали утром за покупками в “Ашан” и возникла необходимость посетить “заведение”. Но туалет в прикассовой зоне гипермаркета еще с зимы закрыт на ремонт. Сотрудники магазина посоветовали нам пройти в один из туалетов в основной части здания ТРК “Космопорт”. Но ни один из охранников на аллеях ТРК не пропустил нас. Отказ они мотивировали тем, что весь “Космопорт”, за исключением “Ашана”, работает с 10 часов утра. Разве это не нарушение? И что делать людям в такой ситуации?» — написал нам читатель.
Редакция «МК в Самаре» адресовала просьбу проверить эти факты в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. Потому что отсутствие туалетов нарушает, как минимум, действующий СанПин.
В п. 3.7.постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590−20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения”» сказано: «В целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для посетителей и работников предприятий общественного питания должны быть оборудованы отдельные туалеты с раковинами для мытья рук».
Понятно, что родителей ребенка, который внезапно захотел «по-маленькому» или «по-большому», эта информация не спасёт. И здесь редакция может посоветовать лишь успеть добежать до канадской границы до соседнего гипермаркета «Лемана Про», где туалеты исправно работают.
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