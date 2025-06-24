В Перми пройдут заседания согласительных комиссий по границам земельных участков

В июне заседания согласительных комиссий пройдут в рамках комплексных кадастровых работ федерального значения. Такие комиссии — временные совещательные органы, которые рассматривают обращения граждан по уточнению границ участков, поясняют в городском департаменте земельных отношений.
Участие собственников и арендаторов в этих заседаниях позволяет предупредить возникновение спорных ситуаций по итогам проведения комплексных кадастровых работ. Обратиться в комиссию могут лица, владеющие участками на правах собственности, аренды, постоянного пользования или наследования.
В повестке ближайшего заседания комиссии, которое назначено на 25 июня, — согласование карты-плана территории СНТ «Березка» в Кировском районе Перми. Чтобы принять участие в заседании, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок. Если от владельцев не поступят возражения, границы участков автоматически считаются согласованными.
Изучить карта-планы территорий, узнать даты заседаний согласительных комиссий можно на официальном сайте администрации Перми. За дополнительной информацией также можно обратиться по телефону 212−39−71.