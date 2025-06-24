В Перми пройдут заседания согласительных комиссий по границам земельных участков

В повестке ближайшего заседания комиссии, которое назначено на 25 июня, — согласование карты-плана территории СНТ «Березка» в Кировском районе Перми. Чтобы принять участие в заседании, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок. Если от владельцев не поступят возражения, границы участков автоматически считаются согласованными.