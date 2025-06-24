В Ростове с июля вернут рейс в Мариуполь

С июля вновь станет доступным рейс «Ростов-Мариуполь» с «Центрального» автовокзала.
Отправка планируется на 21:00 каждого вечера из Ростова-на-Дону, прибытие в Мариуполь в 01:00.
Обратный рейс из Мариуполя в 6:30, прибытие в Ростов в 10:30.
Об этом сообщает пресс-служба вокзала.
С июля вновь станет доступным рейс «Ростов-Мариуполь» с «Центрального» автовокзала.
Отправка планируется на 21:00 каждого вечера из Ростова-на-Дону, прибытие в Мариуполь в 01:00.
Обратный рейс из Мариуполя в 6:30, прибытие в Ростов в 10:30.