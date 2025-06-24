Будут жестокие пробки: в Ташкенте перекроют ключевой участок Ахангаранского шоссе

Этот участок и так уже больше месяца в ремонте: тут последовательно меняют бордюры, арыки, устанавливают новое уличное освещение. Теперь, судя по всему, пришло время заменить и дорожное покрытие.
Согласно официальной информации УБДД, с 25 июня по 1 июля движение транспорта будет полностью перекрыто на отрезке от трёхуровневой развязки (Бывший ТАПОиЧ) до кольца «Рохат». И это при том, что в обычные дни здесь в часы пик и без перекрытий почти невозможно проехать.
Водителям предложено воспользоваться объездом через улицы Куйлюк и Фергана йули. Проблема в том, что все эти маршруты и так перегружены, особенно в часы пик.
Так что запасайтесь терпением, планируйте маршрут заранее и морально готовьтесь — будет весело.