Будут жестокие пробки: в Ташкенте перекроют ключевой участок Ахангаранского шоссе

Согласно официальной информации УБДД, с 25 июня по 1 июля движение транспорта будет полностью перекрыто на отрезке от трёхуровневой развязки (Бывший ТАПОиЧ) до кольца «Рохат». И это при том, что в обычные дни здесь в часы пик и без перекрытий почти невозможно проехать.