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Прокурор требует 14 лет для лидера секты «Виссарион» в Новосибирске

В Железнодорожном районном суде Новосибирска завершились судебные прения по громкому уголовному делу руководителей религиозной общины «Виссарион». Прокурор запросил для основателя секты Сергея Торопа 14 лет колонии строгого режима, а его сподвижникам — до 14,5 лет.

Источник: Freepik

«Подсудимые обвиняются в совершении преступлений, направленных против порядка создания и деятельности религиозных организаций, посягающих на личность и права граждан, посредством применения к ним насилия и оказания психологического воздействия, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшим различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Один из обвиняемых, Владимир Ведерников, также ответит за мошенничество в особо крупном размере. Прокуратура настаивает на конфискации имущества фигурантов, чтобы компенсировать потерпевшим моральный ущерб, оцениваемый в суммы до 20 млн рублей.

Кроме того, прокурор предложил сохранить арест, наложенный на имущество подсудимых и денежные средства иного лица, до исполнения приговора суда в части гражданских исков.