Прокурор требует 14 лет для лидера секты «Виссарион» в Новосибирске

Один из обвиняемых, Владимир Ведерников, также ответит за мошенничество в особо крупном размере. Прокуратура настаивает на конфискации имущества фигурантов, чтобы компенсировать потерпевшим моральный ущерб, оцениваемый в суммы до 20 млн рублей.