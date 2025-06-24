Прокурор требует 14 лет для лидера секты «Виссарион» в Новосибирске

«Подсудимые обвиняются в совершении преступлений, направленных против порядка создания и деятельности религиозных организаций, посягающих на личность и права граждан, посредством применения к ним насилия и оказания психологического воздействия, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшим различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Один из обвиняемых, Владимир Ведерников, также ответит за мошенничество в особо крупном размере. Прокуратура настаивает на конфискации имущества фигурантов, чтобы компенсировать потерпевшим моральный ущерб, оцениваемый в суммы до 20 млн рублей.
Кроме того, прокурор предложил сохранить арест, наложенный на имущество подсудимых и денежные средства иного лица, до исполнения приговора суда в части гражданских исков.