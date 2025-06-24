В Ростовской области отменили 124 декларации на мясную продукцию, рыбу и молоко

В Ростовской области с января по июнь 2025 года отменили 124 декларации о соответствии качества мясной, рыбной и молочной продукции. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Оказалось, что декларации были оформлены на основании недостаточного количества исследований. Это означало, что товары уже не могли считаться безопасными для потребителей.
Например, в документации на молочную продукцию отсутствовали исследования на антибиотики, патогенные микроорганизмы, токсичные элементы и пестициды. В одном случае выявили фальсификацию жировой фазы молочной продукции.
— Материалы в отношении производителей направили в областную прокуратуру для согласования внеплановых выездных проверок, — сообщили в управлении Россельхознадзора.
По состоянию на 20 июня 2025 года 32 юридических лица и 13 индивидуальных предпринимателей получили предостережения.
Подпишись на нас в Telegram.