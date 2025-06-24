Белоруска Соболенко выиграла спор у Синнера, заставив отжиматься его тренеров

Первые ракетки мира белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер устроили между собой состязание на совместной тренировке перед Уимблдонским турниром.
30 июня начнется Уимблдонский турнир, который ни Арина, ни Янник еще никогда не выигрывали. Сейчас они будут штурмовать это вершину снова. А накануне первые ракетки провели совместную тренировку, в конце которой устроили челлендж.
Расположившись каждый на свое половине, они перебивали мяч через сетку, стараясь попасть в тубы для мячей, которые стояли по центру площадки. Арина попала первой, выиграв спор и тренерам Синнера пришлось отжиматься. Закончилось все дружеским рукопожатием между командами.
Синнер и Соболенко провели веселую тренировку. Фото: кадр видео.
Ранее мы писали, что белорусы Климович и Толопило выиграли финал Американской хоккейной лиги.