Запрет на посещение лесов продлили в Волгоградской области

Это вынужденная, но необходимая мера для защиты уникальной природы региона и обеспечения безопасности его жителей. Со 2 июня в области действует особый противопожарный режим, который предполагает введение дополнительных ограничений и запретов, направленных на предотвращение возгораний. Запрет на посещение лесов является одним из ключевых пунктов этого режима. Нарушение влечет за собой административную ответственность.