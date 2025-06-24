Запрет на посещение лесов продлили в Волгоградской области

Леса Волгоградской области продолжают оставаться под запретом для посещения. Режим ограничений, введенный еще 27 июня, продлен из-за сохраняющейся высокой пожарной опасности до 17 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ.
Это вынужденная, но необходимая мера для защиты уникальной природы региона и обеспечения безопасности его жителей. Со 2 июня в области действует особый противопожарный режим, который предполагает введение дополнительных ограничений и запретов, направленных на предотвращение возгораний. Запрет на посещение лесов является одним из ключевых пунктов этого режима. Нарушение влечет за собой административную ответственность.
Для предотвращения лесных пожаров в Волгоградской области проводится обширная профилактическая работа. В регионе устанавливаются системы видеонаблюдения, покрывающие практически всю территорию лесных массивов. Используются современные технологии, такие как дроны, для быстрого обнаружения возгораний. Кроме того, проводятся регулярные проверки дорог для проезда спецтехники, а также учения по тушению лесных пожаров.