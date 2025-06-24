В Омске скончался молодой главврач Городской больницы № 2

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили об утрате. Вчера, 23 июня, скончался главный врач БУЗОО «Городская больница № 2» Максим Казанцев.
Медику было всего 42 года, он ушел из жизни после продолжительной болезни. ГБ № 2 Максим Казанцев возглавил в 2024 году.
Свой трудовой путь он начинал здесь же в 2005 году с должности участкового врача-терапевта. За заслуги в области здравоохранения Максим Казанцев награжден почетной грамотой министерства здравоохранения Омской области, благодарностью министра здравоохранения РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Омской области».
Прощание с Максимом Николаевичем Казанцевым состоится 25 июня в 14:00 на территории ГБ № 2 по адресу 3-я Транспортная, 1. Захоронение пройдет на кладбище по адресу: ул. 10 лет Октября, 208 а.
Редакция выражает соболезнования родным и близким.